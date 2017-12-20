ЕС не стал лишать Украину безвизового режима, но выдвинул шесть требований

Еврокомиссия обнародовала отчет о соответствии стран, с которыми Евросоюз имеет безвизовый режим, критериям его введения. Украина признана страной, которая эти критерии выполняет, однако ей рекомендовано сделать несколько срочных шагов по улучшению ситуации.

Документ доступен на сайте Еврокомиссии.

Если бы Украина не вписалась в критерии, ЕС задействовал бы механизм приостановки безвизового режима.

В своем отчете Еврокомиссия выдвинула шесть требований к Украине:

- усиление сотрудничества с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции; - проведение кампании по информированию об обязанностях и правах в рамках безвизового режима; - обеспечение независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных реформ, в частности путем создания независимого и специализированного высшего антикоррупционного суда в соответствии с заключением Венецианской комиссии и украинским законодательством; - немедленно восстановление авторитета НАПК и создание эффективной системы верификации электронных деклараций; - отмена поправки относительно электронного декларирования доходов антикоррупционных активистов; - активизация усилий по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию.

Совет ЕС утвердил новый механизм приостановки безвизовых режимов с третьими странами в феврале этого года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановки безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая становится источником миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза - откат в проведении реформ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что директор Центра Байдена при Пенсильванском университете и бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майкл Карпентер заявил, что будет рекомендовать сократить правительственную помощь США Украине, если Верховная Рада проголосует закон о парламентском контроле над антикоррупционными органами.