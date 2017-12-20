Казакова заявила, что отвечает за Диндаренко, которого она хочет сделать вице-мэром Николаева

Сергей Диндаренко В среду, 20 декабря на постоянных комиссиях Николаевского городского совета рассматривались кандидатуры на должности вице-мэров Николаева.

В результате члены постоянной земельной комиссии и постоянной комиссии по правам человека вынесли позитивное решение касательно представленных кандидатур, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на должность заместителя городского головы по финансовым и экономическим вопросам претендует Сергей Диндаренко.

Во время рассмотрения кандидатур на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли депутат от «Оппозиционного блока» Анатолий Дюмин поинтересовался у кандидата в вице-мэры Сергея Диндаренко, как тот относится к помощи Валентины Бондаренко, которая на данный момент является начальником департамента финансов (и пока еще вице-мэром, отвечающим за финансовые вопросы), в случае назначения на должность.

- У меня задача как можно быстрее войти в курс дела. Исходя из знаний и опыта Валентины Ивановны, это сделать будет намного проще, и я надеюсь, что с ее помощью у меня будет возможность изучить все вопросы и включиться в работу, - ответил Диндаренко.

В свою очередь, депутат от «Самопомощи» Федор Панченко, который присутствовал на заседании земельной комиссии, внес предложение оставить Валентину Бондаренко на должности заместителя мэра по финансам.

Однако, как заявила Татьяна Казакова «Сергей Иванович Диндаренко - не зам по финансам», а в общем заместитель по вопросам финансов, экономики и аналитики, а Бондаренко так и останется при своей должности главы департамента финансов.

- У нас было такое нарушение по экономике и финансам. У нас есть человек, Валентина Бондаренко, которая занимает должность директора департамента финансов, ей подчиняется только одно управление в количестве 53 человек. Эта должность заместителя по финансам не позволяет ей заниматься еще и экономикой. У нас экономика, аналитика должны быть в едином целом. Поэтому Валентина Ивановна не оформлена как заместитель, приставка, что она зам, к ней есть, но она получает зарплату как директор департамента финансов. Она остается директором департамента финансов Николаевского городского совета, - объяснила Казакова.

Кроме того, исходя из того, что у Сергея Диндаренко нет опыта работы в данной сфере и финансового образования, депутаты забеспокоились о том, кто будет в ответе за его действия. На что и.о. городского головы сообщила, что она лично будет отвечать за действия Сергея Бондаренко.

Претендентом на должность вице-мэра по транспортным вопросам Казакова представила экс-губернатора Николаевской области Александра Садыкова. Во время рассмотрения его кандидатуры депутат от БПП Анатолий Петров поинтересовался позицией Садыкова касательно троллейбусной линии в Корабельном районе.

В свою очередь, бывший губернатор Николаевщины заявил, что данная проблема решается уже не первый год, а «троллейбусы - это устаревший вариант» и на замену такому транспорту предложил электроавтомобили, и отметил, что процесс внедрения такого транспорта займет не меньше года.

Что касается заседания постоянной комиссии по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики, то перед ее началом экс-городской голова Николаева, депутат от «Нашего края» Юрий Гранатуров заявил, что будет голосовать за кандидатуру Садыкова, так как тот «был на посту губернатора Николаевской области».

В ходе заседания постоянной комиссии по правам человека депутат от БПП Елена Киселева заявила, что Садыкову предстоит заниматься «самыми грязными вопросами», так как исходя из того, что целый год активных действий в этой сфере не было, возникло очень много проблем и «рано или поздно, а скорее рано, они дадут о себе знать».

По словам Татьяны Казаковой, на должности первого вице-мэра она видит депутата от БПП Владимира Крыленко. И.о мэра Николаева заявила, что у каждого ее заместителя должно быть свое направление и чтобы не смешивать все дела «Владимир Игоревич берет направление социалку, то есть образование, здравоохранение, соцзащиту».

В свою очередь, Крыленко в качестве своих приоритетов объявил: безопасность школ, детских садов, больниц, а также проверку пожарной безопасности, чтобы не повторялись страшные события других городов и Николаева, в том числе.

Стоит отметить, что результатом заседаний комиссии по земельным вопросам и комиссии по правам человека стало то, что депутаты поддержали все представленные кандидатуры. При этом одним из аргументов за такое решение послужил тот факт, что все будущие замы коренные николаевцы.

Подробнее о кандидатах на должности вице-мэров можно прочитать в материале «Список Казаковой»: коллективная без/ответственность (нужное подчеркнуть)».