Порошенко внес в Раду проект закона об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

В частности, на сайте парламента указано, что проект закона зарегистрирован 22 декабря 2017 года, однако текст законопроекта пока недоступен. Отмечается, что депутаты смогут рассмотреть этот законопроект не ранее 16 января 2018 года.

Как известно, создание отдельного антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны западных партнеров, в частности, Евросоюза и Международного валютного фонда. От создания этого суда зависит получение Украиной очередного транша кредита МВФ, а также продолжение программы макрофинансовой помощи ЕС.

Согласно рекомендациям Венецианской комиссии, именно президент должен подать согласованный проект создания суда. На этой неделе депутаты отозвали старый проект, а президент подал свой законопроект.

Напомним, ранее Рада разблокировала создание Антикоррупционного суда.