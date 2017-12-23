Газовые месторождения Полтавщины отдадут окружению Авакова, - СМИ

Государственная служба геологии и недр Украины отдаст 11 газоносных площадей в Полтавской области на внеконкурсной основе компании, связанной с окружением главы МВД Арсена Авакова.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

По данным источников издания, до нового года Госгеонедр может распределить еще минимум 11 крупных газоносных площадей Полтавщины.

Все эти участки при президенте Викторе Януковиче принадлежали фирме «Голден Деррик» и в первый год президентства Петра Порошенко были у нее отобраны.

По данным источников, заявки на внеконкурсное оформление этих площадей подало в Госгеослужбу ООО «Ангро инвест». Газодобытчики об этой компании знают мало.

ЭП выяснила, что «Ангро Инвест» основано Романом Дружбиным. Он известен как бизнес-партнер по ООО «Центральная нефтегазотранспортная компания» Александра Павлюченко — помощника народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого.

Последнего называют доверенным лицом главы МВД Арсена Авакова.

По данным источников издания, 5 декабря Госгеослужба провела внеконкурсное переоформление спецразрешений на 19 газоносных площадей в Полтавской области.

Все эти участки перешли ООО «Ист Юроуп петролеум», которое до недавнего времени называлось «Голден Деррик».

В каденцию президентства Виктора Януковича на «Голден Деррик» на внеконкурсной основе оформили три десятка газовых площадей в Полтавской области, включая 19 упомянутых.

После смены власти в 2014 году все эти лицензии компания потеряла.

Нынешним бенефициаром компании «Ист Юроуп петролеум» является Павел Фукс, который выкупил эту компанию у министра энергетики времен Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого.

По словам участников рынка, контроль над месторождениями нужен политическим группам и их компаниям для того, чтобы выставить их на продажу.

Дефицита интереса инвесторов к этим активам точно не будет. Речь идет о 70% территории Полтавской области — базового региона производства природного газа в стране.