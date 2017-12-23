Экс-премьер-министра Украины Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на очевидца, который летел с Яценюком одним рейсом.

Экс-премьер прилетел в Швейцарию 23 декабря рейсом 0485 Киев-Женева.

«Он летел видимо с дочерью. Его остановили на паспортном контроле и начали изучать его дипломатический зелёный паспорт. Все время говорили про Интерпол, долго дискутировали, а после увели его видимо для выяснения обстоятельств», - сообщил очевидец.

По словам очевидца, девушка, которая летела с Яценюком, поинтересовалась у него, что у него за проблемы с паспортом, а он достаточно громко сказал: «Это видимо по запросу русских».

Что было с премьером дальше очевидец не знает, так как он прошёл паспортный контроль, а Яценюка куда-то увели. Вероятно, для проверки документов.

На своей странице в Facebook свой комментарий опубликовала пресс-секретарь «Народного фронта» Ольга Лаппо.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следкома, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», - написала Лаппо.

Напомним, что Россия считает Яценюка участником чеченской войны. Он якобы находился в Чечне в 1994-1995 годах и даже удостоился высшей награды Джохара Дудаева "Честь нации" за уничтожение российских военнослужащих. В марте 2017 года Ессентукский городской суд Ставропольского края заочно арестовал Яценюка.