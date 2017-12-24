Решения по бюджету, вице-мэрам, исполкому и земле АМПУ остаются не подписанными: и.о. мэра Николаева повторно зовет депутатов на сессию

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова на вторник, 26 декабря повторно зовет депутатов на второе пленарное заседание 32-ой сессии.

Соответствующие распоряжение опубликовано на Facebook-странице Управления аппарата Николаевского городского совета.

Как известно, ранее второе заседание 32-ой сессии Николаевского городского совета должно было пройти 22 декабря. На заседании должны были рассмотреть земельные вопросы. Однако депутаты так и не приступили к рассмотрению проектов решений, так как им не хватило голосов для утверждения повестки дня.

До этого, 21 декабря, на первом заседании 32-ой сессии Николаевский городской совет принял ряд решений: принял бюджет на 2018 год, утвердил новый состав заместителей городского головы Николаева, согласовал персональный состав исполнительного комитета Николаевского городского совета, выделил землю АМПУ, предусмотренную ранее под кладбище, для строительства стоянки для большегрузов, принял в собственность ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», рассмотрел ряд других вопросов. Вместе с тем, все рассмотренные проекты остаются не подписанными по причине того, что 32-ая сессия остается не закрытой.

Стоит отметить, что по результатам голосования за повестку дня в день второго пленарного заседания сессии видно, что свои голоса за утверждение плана работы, без которого не могло начаться рассмотрение вопросов не дали представители фракции «Наш край». Это случилось после того, как депутатский корпус не поддержал предложение о внесении в повестку дня двух вопросов, инициированных представителем «Нашего края» Сергея Мотуза. Также на работу повлияло недостаточное количество депутатов на сессии - их было 30 из 54.

И.о. мэра Татьяна Казакова, комментируя после несостоявшегося заседания причины, по которым сложилась такая ситуация, сказала, что никакого саботажа работы со стороны депутатов она не видит:

- Никакого саботажа нет. Обратите внимание, что «БПП» и «Наш край» были в полном составе. Просто чисто человечески люди некоторые расхолаживаются. У нас было распоряжение на два пленарных заседания, потом мы даже говорили о том, что я все подкорректирую и мы все проведем в один день и многие просто уехали. Я знаю, что пять человек уехало на мероприятие в Киев. Каждый решил, что его отсутствие не повлияет на кворум. Вот так и получилось, - пояснила ситуацию во время брифинга после сессии Татьяна Казакова.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что нардеп Ильюк потребовал от Казаковой наложить вето на решение сессии о назначении вице-мэров и выделении земли для АМПУ