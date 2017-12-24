Нардеп Ильюк поддержал однопартийцев из облсовета и пообещал поддержку в ремонте трассы Н-11 «Днепр-Николаев»

Лидер Николаевской областной организации партии «Відродження» народный депутат Украины Артём Ильюк поддержал однопартийцев в областном совете и пообещал свою поддержку в решении вопроса по проведению ремонта на трассе Н-11 Днепр-Николаев.

Об этом сообщает пресс-служба «Відродження».

Как сообщили в пресс-службе, депутаты Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Геннадий Рубский, Владислав Невеселый и Юрий Крет вместе с сотрудниками Софиевского гранитного карьера, выехали на осмотр трассы Н-11 Днепр-Николаев.

Как известно, ремонтные работы на автодороге Н-11 начались еще в конце июня текущего года и продолжаются по сей день. Руководство гранитного карьера рассказало, что «Николаевоблавтодор» уже закупил 3 тысячи тонн щебня, для ремонта трассы, который «осталось только отвезти и укатать катком»:

«Мы пригласили депутатов областного совета от партии «Відродження», по вопросу ремонта дороги, которая отсутствует. По ней невозможно передвигаться даже на высоких машинах. От Михайловки до границы с Днепропетровской областью – трасса Н-11. В настоящее время, это можно сделать с небольшими, относительно затратами. На сегодняшний день 3000 тонн щебня уже проплачены облавтодором. Остается только отвезти его, загорнуть и укатать катком. Расстояние порядка 10-15 километров».

В свою очередь, глава фракции «Відродження» в Николаевском областном совете Геннадий Рубский отметил, что трасса напоминает «дорогу выживания».

«Мы выехали на осмотр дороги Н–11. Сложно сказать, что мы по ней ехали, это больше напоминало дорогу выживания. Дорога похожа на 1941 год, после бомбежки», – сказал он.

На ближайшей бюджетной комиссии Николаевского областного совета депутаты от «Відродження» собираются поднять вопрос о том, чтобы обеспечить элементарную проезжаемость на участках трассы Н-11, которые ещё не были отремонтированы, поскольку на некоторых из них дорожное покрытие отсутствует в принципе.

«Что мы планируем сделать, для того, чтобы обеспечить элементарную проезжаемость? Не очень подходящее слово, но в данном случае другой альтернативы нет. Чтобы люди более ли менее могли перемещаться по этой дороге, которая имеет стратегическое значение для Украины. Это прямая дорога на Днепропетровск. Нужна не такая большая сума денег для укладки щебня и его укатки. Мы видели на примере участок от Казанки до Михайловки, где отсутствует асфальт, но благодаря укатаному щебню по ней можно свободно передвигаться. Мы поднимем этот вопрос на следующей бюджетной сессии областного совета и попробуем решить этот вопрос в интересах граждан Новобугского района», – заявил Геннадий Рубский.

Поддерживая своего однопартийца, депутат Владислав Невеселый выразил надежду на то, что благодаря совместным усилиям все таки удастся помочь решить проблему с самой многострадальной дорогой в Украине.

«Трасса Н-11, похожа на самую многострадальную дорогу в Украине. Я надеюсь что нам удастся помочь в решении этой проблемы. – подытожил депутат.

В свою очередь, народный депутат Артем Ильюк, готов посодействовать решению проблемы с ремонтом трассы Н 11:

«Мы видим, что ремонт трассы Н-11 затягивается, и я уверяю, что представители партии «Відродження» готовы оказывать помощь на всех уровнях — депутаты областного совета помогают с материалами, я, как парламентарий, держу на контроле этот вопрос в парламенте».

Народный депутат подчеркнул, что представители исполнительной власти на всех уровнях должны понимать, что их контролируют как депутаты, так и народ, и затягивать выполнение обещанной программы непозволительно.