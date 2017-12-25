В Турции уволили еще около 3 тысяч госслужащих из-за попытки прошлогоднего военного переворота

В Турции с госслужбы уволили еще 2756 человек, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в прошлогодней попытке переворота.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Увольнения состоялись в соответствии с правительственным постановлением, принятым в рамках действия чрезвычайного положения в Турции.

Согласно постановлению, опубликованному в воскресенье в официальном издании Resmi Gazete, с ВС Турции уволены 637 человек, в том числе 155 -с сухопутных войск, 155 - с ВМС, а 327 - с ВВС.

Увольненя коснулись также сотрудников жандармерии, полиции, береговой охраны, Минюста, Минобразования, управления по делам религии, государственных университетов. Кроме того, закрыты 17 общественных организаций, в том числе семь фондов.

Как известно, Во время попытки военного переворота в Турции погибли 250 человек. Более двух тысяч человек получили ранения. После неудачной попытки свержения действующей власти в Турции начались массовые аресты как участников мятежа, так и предположительно связанных с ними людей. Кроме того, после этого в стране начались масштабные увольнения в разных сферах – должностей лишились около трех тысяч судей, около 27 тысяч работников сферы образования – учителей, профессоров и ректоров университетов, а также журналисты, полицейские и госслужащие.