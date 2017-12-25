В БПП заявили о победе всех своих кандидатов на выборах глав ОТГ в Николаевской области

На выборах в главы шести объединённых территориальных громад в Николаевской области победу одержали представители «Блока Петра Порошенко».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Выборы в семи ОТГ на Николавщине проходили в воскресенье, 24 декабря.

В частности, отмечается, что в Радсадовской ОТГ Николаевского и Очаковского районов победу одержал член БПП «Солидарность» Юрий Пиньковой. За него проголосовало 583 избирателя из 1 тысячи 957, что составляет 29,79%.

В Прибужской ОТГ Доманевского района победил кандидат от партии Виктор Матющенко, который набрал 56,7% (голоса отдали 1 тысяча 82 избирателя из 1 тысячи 928). Он набрал большинство на всех избирательных участках.

В Арбузинской общине ОТГ большинство избирателей в 71,89% проголосовали за кандидата от партии Евгения Травянко (1 тысяча 724 избирателя из 2 тысяч 398).

Юрий Пиньковой Виктор Матющенко Евгений Травянко

Первенство в Березанской ОТГ получил Валерий Хомицкий. За него проголосовало 2 тысячи 188 избирателей из 3 тысяч 037, что составляет 72%.

Кандидат от партии Алексей Асмолов одержал победу в Казанковской ОТГ. За кандидата проголосовало 3 тысячи 720 избирателей из 4 тысяч 815, что составляет 77,3%.

Валерий Хомицкий Алексей Асмолов Павел Довгий

Во Владимировской общине Казанковского района победил Павел Довгий. За него отдали голоса 1 тысяча 1 избиратель из 1 тысяч 123 избирателей, что составляет 98%.

Общая явка по Николаевской области на выборах в ОТГ составила 47,3%. По мнению БПП, это является высокий показатель.

«В целом, день выборов прошел без значительных нарушений», - считают в партии.

Напомним, ранее сообщалось о том, как БПП и «Батьківщина» дважды не могли «поделить» победителя на выборах в ОТГ на Николаевщине.