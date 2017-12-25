«Привести в соответствие основные документы», - Андриенко о приоритетных направлениях работы на посту вице-мэра Николаева

Юрий Андриенко Юрий Андриенко за назначение которого на должность вице-мэра Николаева по архитектурным и земельным вопросам депутаты Николаевского городского совета проголосовали большинством голосов, планирует начать свою работу с приведения в соответствие генерального плана города.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, изначально необходимо дождаться документального оформления его назначения, а после заняться работой управлений.

- Прежде всего, нам надо немножко переформатировать работу очень многих управлений, немножко упростить систему прохождения документации и ускорить решение вопросов для граждан. Вот это основная задача. А то, что принята программа, принят бюджет, то мы обязаны по этим программам жить и работать. Надо будет корректировки, будет делать корректировки с согласия депутатского корпуса, с их помощью, - рассказал Андриенко.

В то же время он отметил, что в первую очередь необходимо привести в соответствие генеральный план города и план зонирования.

- Мне пока определили направления в работе – это вопросы земельные, архитектурные и градостроительства. Ну, как я уже сказал, привести в соответствие основные документы, касающиеся градостроительства и развития города, а потом уже работать согласно им. Это процесс достаточно длительный, - отметил Андриенко.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета большинством голосов проголосовали за назначение новых заместителей Николаевского городского головы и внесли изменения в состав исполнительного комитета Николаевского городского совета.