На выборах в семи ОТГ Николаевской области «Наш Край» получил 24 депутатских мандата

Юрий Кормышкин Согласно параллельному подсчету голосов на выборах в семи объединённых территориальных громадах Николаевской области 24 декабря политическая партия «Наш край» получит 24 депутатских мандата.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что в результате этого представительство политической силы в депутатских корпусах на Николаевщине увеличится до 314 депутатов. Это второй показатель в области среди представленных политических сил.

По мнению главы Николаевской областной организации партии «Наш Край» Юрия Кормышкина, в этот раз на округах наблюдалось «жесткое противостояние между политическими силами» на округах.

- Одержав устойчивый результат на выборах в ОТГ, «Наш Край» укрепил позиции в области. Любой избирательный процесс должен осуществляться в правовом поле и ни в коем случае противостояние между политическими силами не должно влиять на волеизъявление граждан. Любые выборы должны быть здоровой конкуренцией программ реальных действий по развитию громад кандидатов в депутаты. И не более того, - отметил он.

Юрий Кормышкин также отметил, что «Наш Край» на этих выборах не выдвигал своих кандидатов на сельских глав. А объяснил он это тем, что «изначально, вступая в избирательный процесс, большинство выдвинутых кандидатов стали ставленниками политических лидеров, а не самостоятельными управленцами, готовыми брать на себя исключительную ответственность за развитие громады».

При этом он поблагодарил всю команду «Нашего Края» за честную борьбу и достойное поведение как во время проведения агитации, так и на избирательных участках.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на выборах в главы шести объединённых территориальных громад в Николаевской области победу одержали представители «Блока Петра Порошенко».