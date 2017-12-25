Литвинова на должности управделами горсовета Николаева первым делом намерена вводить электронный документооборот

Юлия Литвинова Юлия Литвинова за назначение которой на должность управляющей делами Николаевского горсовета депутаты проголосовали большинством голосов, собирается в 2018 году ввести электронный документооборот.

Об этом она рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам Литвиновой, она принимала участие в формировании бюджета, поэтому план работы для неё определён.

- Я принимала участие (в формировании бюджета - прим. ПН) в виду рода своей деятельности, потому что абсолютно вся документация уходила через меня. Все, что идет на Татьяну Викторовну – я это вижу. Если вы знаете, по программе развития местного самоуправления я проходила все комиссии, что непосредственно завязано больше всего именно по исполнительному комитету, - рассказала она.

Первоочередно Литвинова планирует в январе 2018 года заменять бумажные документы на электронные.

- В январе мы будем, наверное, более жестко убирать бумажные варианты и переходить сразу к электронным. Это то, на что бьют все депутаты, потому что не вовремя дают ответы, не в полной мере, не всегда стыкуются между собой. Это позволит нам более четко отрабатывать и следить за контрольными сроками прохождения. Это на сегодняшний день самая большая проблема, а все остальное – это хозяйственные проблемы, которые есть как и везде. Будем смотреть, будем решать, - резюмировала она.

Напомним, что ранее Юрий Андриенко за назначение которого на должность вице-мэра Николаева по архитектурным и земельным вопросам депутаты Николаевского городского совета проголосовали большинством голосов, планирует начать свою работу с приведения в соответствие генерального плана города.