«Это новость будет «гулять» три дня», - глава новой группы из числа депутатов от «Оппоблока» в Николаевском облсовете о ее создании

Евгений Вовненко Депутат Евгений Вовненко, возглавивший новую и пока безымянную группу в Николаевском областном совете из числа представителей «Оппозиционного блока», не считает, что ее создание – свидетельство раскола «оппозиционной» фракции.

Такое мнение он высказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

- Это дело каждого. Я не был членом фракции «Оппозиционный блок», я не могу за это вам ответить, - отметил он. - Можете спросить у каждого депутата, которые вошли в группу, их мнение. Меня пригласили туда эта группа людей и предложили возгласить эту группу. Я согласился, и они единогласно поддержали. Эта новость будет «гулять» буквально три дня, и она забудется.

На вопрос, почему же он избирался от партии «Оппозиционный блок», но так и не вошел во фракцию, депутат ответил: «Ну, это мое личное, такое…».

- Депутатская группа в Николаевском областном совете будет заниматься работой согласно регламенту областного совета. Все. Больше ни никаких вопросов не рассматриваем, - был немногословен Вовненко, говоря о целях и задачах новой группы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что часть депутатов Николаевского облсовета вышли из фракции «Оппоблока» и создали свою депутатскую группу, которую возглавил внефракционный депутат Вовненко.