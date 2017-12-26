«Не дай Бог, чтобы было, как в Одессе», - Крыленко на должности первого вице-мэра планирует заняться пожарной безопасностью в школах

Владимир Крыленко Владимир Крыленко за назначение которого на должность первого вице-мэра по вопросам социальной сферы депутаты Николаевского городского совета проголосовали большинством голосов, в первую очередь хочет заняться пожарной безопасностью в учреждениях, в которых находятся дети.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, Крыленко не видит проблемы в том, что бюджет на 2018 год принимался без его участия.

- Для исполнительной власти основным документом является бюджет и какая разница на каком этапе ты его начинаешь выполнять. Я включусь на этапе уже принятого бюджета. Будет следующий бюджет, будут поправки, где я уже смогу принять какое-то участие в формировании, - рассказал он.

В то же время он отметил, что его направление - самое больше в городе и занимает порядка 2/3 бюджета.

- С первых дней планирую заняться вопросами безопасности наших детей в школах, в зданиях, в которых они занимаются спортом, где они занимаются в кружках. То, что показала нам Одесса, не дай бог чтобы это было в Николаеве. Поэтому вопросы эти мы изучим с первых дней с распорядителями и будем заниматься остальными, - отметил он.

Сергей Диндаренко Стоит отметить, что Сергей Диндаренко за назначение которого на должность вице-мэра по финансовым и экономическим вопросам проголосовали депутаты Николаевского горсовета, отказался рассказать о своих планах работы на новой должности.

- О себе я уже везде на комиссиях рассказал. По работе я пока ничего не смогу прокомментировать. Позже, когда я войду в курс дела, - сказал он.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета большинством голосов проголосовали за назначение новых заместителей Николаевского городского головы и внесли изменения в состав исполнительного комитета Николаевского городского совета.

После чего Юлия Литвинова рассказала, что на должности управделами горсовета Николаева первым делом намерена вводить электронный документооборот. А Юрий Андриенко на посту вице-мэра собирается привести в соответствие основные документы.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского горсовета, глава фракции «БПП «Солидарность» Владимир Крыленко после избрания первым заместителем Николаевского городского головы сложил депутатский мандат.