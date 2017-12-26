«Бездомные собаки, текущие крыши и состояние дорог», - Степанец о главных направлениях на посту вице-мэра в сфере ЖКХ

Юрий Степанец Юрий Степанец за назначение которого на должность вице-мэра Николаева в сфере ЖКХ депутаты Николаевского городского совета проголосовали большинством голосов считает основными проблемами города бездомных собак, текущие крыши и состояние дорог.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, Степанец планирует изучить бюджет на 2018 год и начать работу с приоритетными направлениями.

- Сначала, я так понимаю, нужно изучить бюджет, который приняли. Естественно на департамент ЖКХ и на его объекты какие-то средства запланированы. Продвинемся по главным направлениям. Нужно уметь расставлять приоритеты. Параллельно будем заниматься более важными делами, на которые есть запланированные деньги, - рассказал он.

В то же время основными проблемами Степанец считает количество бездомных собак в городе, текущие крыши и состояние дорог.

- Я уже не говорю за грязь и мусор на улицах. Мы живем в этом городе и видим прекрасно, что город очень грязный. Это уже будет моя работа с главами райадминистраций. Я все таки считаю, что зам-мэра по ЖКХ должен заставить их работать и они должны выполнять одну из своих основных функций – поддержание чистоты в районах, которые за ними закреплены, - отметил он.

Также чиновник отметил, что городу необходимо принять ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность.

- У меня состоялся разговор с директором «Облтеплоэнерго». Вы знаете, что город принимает в собственность предприятие, оно самое крупное на сегодняшний день в городе, которое подает тепло в квартиры. Необходимо будет принять его в коммунальную собственность, проверить все документы, все финансы, - подчеркнул Степанец.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета большинством голосов проголосовали за назначение новых заместителей Николаевского городского головы и внесли изменения в состав исполнительного комитета Николаевского городского совета.

После чего Юлия Литвинова рассказала, что на должности управделами горсовета Николаева первым делом намерена вводить электронный документооборот. Юрий Андриенко на посту вице-мэра собирается привести в соответствие основные документы. А Владимир Крыленко на должности первого вице-мэра планирует заняться пожарной безопасностью в школах.