Стало известно поименное голосование депутатов Николаевского облсовета за бюджет-2018

Согласно данным о поименном голосовании за принятие бюджета Николаевской области на 2018 год проголосовали 40 депутатов областного совета. Ни один депутат не проголосовал против.

Соответствующая информация опубликована на официально сайте облсовета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бюджет области на следующий год был принят в ходе внеочередной сессии 21 декабря. Примечательно, что изначально система «Рада» показала, что голосов «за» проект бюджета отдали 39 депутатов. Судя по всему, один из народных избранников подал заявление о том, что у него не сработала кнопка.

Отсутствовали в зале во время голосования 15 депутатов, а именно Александр Бондарь, Андрей Власенко, Татьяна Демченко, Надежда Иванова, Андрей Избаш, Анатолий Катрич, Николай Лучный, Анатолий Николенко, Вадим Олабин, Николай Подгородинский, Рустамжан и Тахир Садридиновы, Николай Скорый, Григорий Ташлык и Сергей Чмырь.

Не голосовали 8 депутатов Игорь Ивануна, Николай Кравченко, Владимир Лисниченко, Максим Невенчанный, Петр Паламарюк, Илья Резников, Михаил Соколов и Владимир Фроленко. Один депутат Оксана Солтыс воздержалась при голосовании.

Стоит отметить, что «за» проголосовали все шесть членов новой депутатской группы, созданной из числа представителей партии «Оппозиционный блок» - Евгений Вовненко, Светлана Гладун, Владимир Дранов, Илья Настоящий, Андрей Кротов, Владислав Белава.

Еще трое депутатов от «Оппоблока» из оставшихся 11-ти во фракции проголосовали за – Андрей Головчанский, Александр Ясинский, Александр Сироштан; четверо – не голосовали, трое – отсутствовали, 1 – воздержалась.