РосСМИ сообщают, что ЕС и ОБСЕ отказались отправить наблюдателей в Крым на выборы президента РФ

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза отказались отправлять наблюдателей во временно оккупированный Крым на выборы президента России в 2018 году, сообщает российское издание «Известия».

Всего за ходом президентских выборов в России будут наблюдать 500 представителей ОБСЕ. Однако в Крым представители этой организации не поедут.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в регионе», - приводит слова пресс-секретаря организации Томаса Римера газета.

Такую же позицию подтвердили и в ЕС. По словам евродепутата Томаша Здеховски, окончательные списки наблюдателей на выборах в России еще не сформированы, но они «абсолютно точно» не будут направлены в Крым.

Впрочем, отмечает российское издание, за волеизъявлением крымчан 18 марта таки будут наблюдать представители ЕС. Речь идет о депутатах национальных парламентов. По словам собеседника «Известий» в дипломатических кругах, в «группу международных экспертов» войдут парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра.

Издание не приводит ни имен депутатов, ни названий политических партий из этих стран. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018.

Напомним. ранее сообщалось о том, что нынешний президент РФ считает, что в России нет «вразумительной оппозиции».