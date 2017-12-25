В России оппозиционера Навального не допустили к регистрации на выборы – он призвал сторонников их бойкотировать

Алексей Навальный Российского оппозиционера Алексея Навального не допустили к регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

Об этом сообщает Медуза.

Такое решение приняла Центральная избирательная комиссиия в понедельник, 25 декабря. Инициативную группу Навального отказались регистрировать на основании того, что у него имеется непогашенная судимость. Политик, в свою очередь, заявил, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию.

После отказа оппозиционер призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов 2018 года.

Напомним, что российская телеведущая Ксения Собчак в понедельник, 25 декабря, подала документы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для регистрации на выборах президента.



Как сообщалось ранее, в России, по инициативе Навального состоялись антикоррупционные митинги. Требовать демократических изменений в стране и усиления борьбы против коррупции вышли тысячи россиян более чем в 30 городах: Владивостоке, Новосибирске, Казани, Улан-Удэ, Омске, а самые масштабные акции были в Петербурге. Во время акций протеста 12 июня, всего задержали почти 1,5 тысячи человек.

Как известно, 2 октября Симоновский суд Москвы назначил наказание российскому оппозиционеру Алексею Навальному в виде 20 суток административного ареста. Ранее, 29 сентября, Навального задержали в подъезде его дома в Москве. В полиции РФ объяснили, что политика задержали за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. В августе Симоновский суд Москвы продлил срок условного ареста Навального до 30 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что Навальный ранее опубликовал расследования о председателе правительства РФ Медведеве, в котором шла речь о том, что тот распоряжается элитной недвижимостью, винодельнями и яхтами в России и за рубежом. Позднее суд постановил удалить фильм о «тайной империи».