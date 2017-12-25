Новый член исполкома киевлянин Крейнин и экс-мэр Сенкевич повздорили в Facebook: «Денег в Николаеве нет, их украл мэр»

Дмитрий Крейнин Адвокат и глава юридической фирмы «Гарантия» Дмитрий Крейнин, за включение которого в состав исполнительного комитета Николаевского горсовета проголосовало большинство депутатов, обвинил экс-мэра Александра Сенкевича в хищении двух миллиардов гривен из городского бюджета.



Об этом он написал в Facebook в комментариях к публикации николаевского журналиста.

«Я приехал помочь. Почему я должен оправдываться? Объясните? Я хочу превратить незаслуженно уничтоженный город в прекрасный не провинциально-туристический город. Задайтесь справедливым вопросом, зачем мне это нужно? Деньги? Смеётесь. Их в Николаеве нет. Их украл мэр, за которого (по наивности) проголосовали горожане. Бюджет города минимален. Красть нечего! А не дать украсть из нищенской мзды налогоплательщиков - вот это вызов. Оппонировать мелким журналюгам-насекомым, при этом, вот это вызов, который я принимаю, ибо трупы майдановцев носил в феврале далекого года. Мне не страшно как и им не было», - написал Крейнин.

В ответ в комментариях Сенкевич назвал Крейнина «балаболом», а обвинение - «пургой».

«Пару городских секретов. Если человек несёт пургу про 2 миллиарда без суда и следствия, у нас в народе дают прозвище «балабол». Хоть институт репутации, как таковой, в Украине отсутствует, но в Николаеве репутацию люди зарабатывают с момента их появления. Если человек говорит, что ему ничего не нужно, то ему нужно всё. Как-то у Вас конденсированно воровство проступает. Чаще всего держите вора кричит именно вор», - написал экс-мэр.



Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета большинством голосов проголосовали за назначение новых заместителей Николаевского городского головы и внесли изменения в состав исполнительного комитета Николаевского городского совета.