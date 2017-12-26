«Нас обмануло правительство»: Рабочие «Николаевского судостроительного завода» перекрывали Варваровский мост

Во вторник, 26 декабря, рабочие ГП «Николаевский судостроительный завод» снова вышли на акцию протеста и перекрыли движение по Варваровскому мосту.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

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12:41 Рабочие прекратили акцию протеста, дорога разблокирована.

Перед этим протестующие на повышенных тонах общались с патрульными - полиция требовала от них прекратить митинг, так как рабочие в своей заявке указывали, что будут митинговать только до 12:00.

12:12 Некоторые заводчане хотят продолжить акцию протеста, другие хотят уйти. Одни предлагают устроить новое перекрытие дороги завтра утром, а другие собираются придти уже 3 января.

- Мы будем до утра здесь ходить, - заявил один из заводчан. - Нет, не будем, - сказала его коллега. - Тогда завтра опять придем сюда! - Завтра никто не соберется! - Мы будем здесь ходить, пока нам не вернут задолженность, - такие возгласы доносятся от рабочих завода.

12:00 Патрульные перекрыли движение на перекрестке улиц Никольская и Большая Морская.

11:30 Стоит отметить, что автомобильная пробка по улице Никольской растянулась уже до улицы Соборной.

11:00 Николаевский журналист Александр Сайковский опубликовал на своей странице в Facebook фото того, как люди переходят мост пешком.

10:30 Из дворов многоэтажек к заводчанам вышел мужчина, который стал обвинять их в том, что они вместо того, чтобы идти в суд, мешают людям. Он оскорблял их и пытался прогнать.

- Пошёл вон отсюда. Это мой мост. Моя улица. Я здесь живу, - кричал он.

- Порошенко им виноват, так иди к Порошенко домой, чего ты у меня дома ходишь? - возмущался мужчина.

10:15 К митингующим пришел вице-мэр Юрий Степанец.

10:10 В то же время в отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщают, что в перекрытии моста принимают участие около ста работников завода.

На месте происшествия охрану общественного порядка осуществляют сотрудники Управления превентивной деятельности, работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области и наряды патрульной полиции. Патрульные полицейские обеспечивают объезд участникам дорожного движения.

10:06 Один из «маршрутчиков» объехал заводчан по тротуару.

10:00 Водители объезжают перекрытие под мостом и через дворы многоэтажек.

09:40 Заводчане пропустили автомобиль с «афганцем», беременной девушкой и одну маршрутку. Однако остальные водители выражают недовольство тем, что не могут проехать.

09:20 Переговоры с протестующими ведёт начальник управления превентивной деятельности Главка Николаевской полиции Сергей Игнатьев. Он просит людей не участвовать в блокировке моста, приводя в пример то, что в прошлый раз это не помогло. Также присутствуют сотрудники роты спецназа Нацполиции. Постоянно происходят словесные перепалки.

09:00 Всего участие в акции принимает около 50 человек. Они держат в руках плакаты. Требование - выплата долгов по заработной плате.

08:50 Свою акцию заводчане проводят на уже традиционном месте передал Варваровским мостом, переходя улицу Большую Морскую по пешеходному переходу. Присутствующие сотрудники полиции пытались отговорить рабочих от перекрытия движения, однако им это не удалось.

Как известно, долги по зарплатам на заводе перевалили за 60 миллионов гривен. Работники регулярно устраивают акции протеста, грозясь перейти к радикальным мерам.

Ранее, 15 ноября, работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (в прошлом – завод имени 61-го коммунара) в знак протеста против невыплаты заработных плат уже перекрывали движение возле Варваровского моста.