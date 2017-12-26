Депутаты Николаевского горсовета повторно собрались на «земельную» сессию

Во вторник, 26 декабря, депутаты Николаевского городского совета собрались на второе пленарное заседание 32-й сессии. В повестке дня большинство вопросов касаются земельных отношений.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее второе заседание 32-ой сессии Николаевского городского совета должно было пройти 22 декабря. На заседании должны были рассмотреть земельные вопросы. Однако депутаты так и не приступили к рассмотрению проектов решений, так как им не хватило голосов для утверждения повестки дня.

Видеозапись заседания:

12.04 Татьяна Казакова закрыла второе пленарное заседание и 32-ю сессию Николаевского горосвета, после того, как часть земельных вопросов сняли с повестки дня.

11.14 Депутаты утвердили повестку дня и положительно проголосовали более половины вопросов, приняв решение голосовать большинство из них пакетно.

10.27 Депутат «Оппозиционного блока» Игорь Копейка выразил удивление тем, что народный депутат Пидберезняк пришел на сессию Николаевского горсовета только в конце года и заявил, что у депутатов горсовета тоже есть к нему вопросы. В частности, по его голосованию за Госбюджет-2018 года, согласно которому из городского бюджета будет перенаправлено в государственные бюджет около 100 миллионов гривен реверсной дотации, которые можно потратить на развитие Николаева.

10.25 Исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что приостановит решение сессии горсовета по выделению земельного участка АМПУ, так как данный вопрос вызвал неоднозначную реакцию среди жителей города и есть необходимость рассмотреть его более детально.



Вадим Пидберезняк 10.22 Перед депутатами с трибуны сессионного зала выступил народный депутат Украины Вадим Пидберезняк («Народный фронт»), который заявил, что знает причины, побудившие на предыдущей сессии Валентину Бондаренко (директора департамента финансов Николаевского городского совета) заявить о своем желании уволиться. По мнению Пидберезняка, такое ее решение было связано с тем, что около 200 миллионов гривен не было использовано на запланированные нужды города по причине того, что были заблокированы тендерные закупки, для того, чтобы передать потом освобожденные средства подконтрольным «народному депутату, который сегодня руководит фактически в городском совете»

- Вы знаете, когда я смотрел выступление Валентины Бондаренко на прошлом заседании, человека-профессионала, человека, который знает каждую копейку в этом городе, человека, который отдал много лет работе вместе с вами в этом городе, горожанам. Я понимаю и знаю причины, по которым она ушла. И прекрасно понимаю, что одна из причин – это те цифры, которые она озвучила неспроста, уходя, для того, чтобы предупредить всех, и в первую очередь, николаевцев, о том, что планируется сделать с этим городом. Те деньги на остатках, 200 миллионов с лишним, которые остались неиспользованными, остались по причине того, что были заблокированы тендеры, в которых участвовали фирмы, неподконтрольные тем людям, либо народному депутату, который сегодня руководит фактически в городском совете. Одна из таких фирм – «Реалбудсервис», из длинного перечня, с которой на днях должны будут рассчитаться за выполненные работы. У меня вопрос: если не использованы средства, зачем снимать деньги с депозита? Я думаю, что готовят «высосать» этот город без остатка, - заявил Пидберезняк.

При этом он возмутился кадровыми назначениями, которые курирует названный им нардеп.

- И вместо того, чтобы сохранять профессионалов, мы берем трудоустраиваем здесь на работу друзей, одноклассников, одногруппников, таких как Роман Бахин в УКС, для того, чтобы контролировать, чтоб деньги шли по назначению. Либо как новый член исполкома, борец с коррупцией. Мы все могли видеть на фотографиях, в каких хоромах живут борцы с коррупцией. Для того, чтобы контролировать потоки, с большой любовью, проснувшись приехал из Киева в Николаев. Вы знаете, вызывает очень большое волнение у николаевцев то, что долго обсуждаемая тема вокруг городского кладбища, 35 га отдаются АМПУ. Вроде бы как с понятной целью для всех. Но извините, мы лишаем права горожан на святое, на то, чтоб нормально похоронить родных. Я понимаю, что всех, кто это делает, со спокойной совестью отдают. Потому что народного депутата похоронят не здесь. Потому что он не здесь живет. А Вас, Татьяна Викторовна, Вас где похоронят? Ну за исключением того, что вы собираетесь отсюда уезжать. Поэтому я хотел бы вас убедительно попросить, во избежание еще больших ошибок очень внимательно относиться к тому, за что вы голосуете. К тому, что будет с этим городом и не позволить его разворовать. Извините, что не так. Спасибо за внимание, - сказал нардеп и покинул сессионный зал, несмотря на то, что у депутатов горсовета были к нему вопросы.

10.20 На второе пленарное заседание 32-ой сессии зарегистрировалось 34 депутата.