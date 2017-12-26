Суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины

Соломенский районный суд Киева постановил вернуть загранпаспорт сыну главы МВД Арсена Авакова Александру и снять с него электронный браслет.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, соответствующее решение суд принял на заседании 22 декабря.

Он пояснил, что прокуратура ходатайствовала о продлении личных обязательств, но суд удовлетворил ходатайство частично — сын главы МВД должен являться к следователю или в суд по первому вызову, но получил назад документы для выезда за границу.

Еще до этого решения суда Александр Аваков ходатайствовал у следователей о разрешении выехать в Италию до 14 января 2018 года и получил его.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.