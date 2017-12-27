Кабмин уволил замминистра МВД Дееву и замминистра инфраструктуры Казначееву

Заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева уволилась.

Об этом сообщают «Украинские новости».

На заседании в среду ее отставку принял Кабинет министров Украины. Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года.

Также правительство приняло отставку заместителя министра инфраструктуры Надежды Казначеевой, которая пришла в МИУ из инвестиционной компании Altius в мае 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у Анастасии Деевой из 7 лет стажа, 6 оказались учебой в вузе.