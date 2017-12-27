Правозащитники из Transparency International раскритиковали законопроект об Антикоррупционном суде

Представительство международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине призвало президента Петра Порошенко отозвать законопроект об Антикоррупционном суде и внести новый.

Об этом говорится на сайте организации.

TI-Украина считает, что в документе не учтены ряд рекомендаций Венецианской комиссии.

«Во-первых, в ч.5 ст.8 проекта закона предусмотрена только совещательный роль Общественного совета международных экспертов. Его отрицательное заключение относительно кандидата на должность судьи может быть проигнорировано Высшей квалификационной комиссией судей Украины - 11 голосами из 16 членов ВККС. Вместо этого Венецианская комиссия рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей. Следовательно, под вопросом чистота отбора судей», - говорится в сообщении.





«Во-вторых, предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ. В то же время - расширена на целый ряд преступлений, подследственных Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований. В заключении Венецианской комиссии четко указано, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Это может загрузить Высший антикоррупционный суд слишком большим количеством дел», - добавили в TI-Украина.

«В-третьих, ч.2 ст.7 проекта закона определяет нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Так, кандидат кроме стажа работы в должности судьи/адвоката, научной деятельности должен иметь значительный опыт осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, обладать знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека. Такие требования существенно сужают количество потенциальных кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда, что, прогнозируемо, не позволит должным образом провести их отбор», - сказано в сообщении.

Организация сомневается, что этот документ позволит провести независимый и беспристрастный отбор судей и обеспечить надлежащее функционирование будущего Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, ранее Рада разблокировала создание Антикоррупционного суда. Позже Порошенко внес в Раду проект закона об антикоррупционном суде.