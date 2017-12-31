Я не вижу оснований для роспуска областного совета, – Виктория Москаленко

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко не поддерживает мнение главы Николаевской ОГА Алексея Савченко касательно роспуска облсовета, поскольку не видит оснований для этого.

Об этом Виктория Москаленко рассказала в ходе итоговой пресс-конференции за год работы в среду, 27 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Должны быть основания для того, чтобы был роспуск областного совета. Это должны быть незаконные решения, которые признаны судом, это должна быть или воля депутатов, или обращение того же главы ОГА. Поэтому я сегодня таких оснований не вижу, - заявила Москаленко.

Также, по словам Москаленко, выборы в депутаты Николаевского областного совета прошли согласно новой системе, в связи с чем избиратели, возможно и не знали, за кого отдают свои голоса.

- Мы первые и в 2015 году были избраны по новой системе. И я так же проходила эти выборы, и я знаю, что они были непростые, потому что новая система выборов. И в областной совет попали те люди, которые, может и не планировали, но по проценту проголосовавших они получили этот мандат, – заявила Москаленко.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета из фракции «Блок Петра Порошенко» Надежда Иванова выступила против роспуска облсовета, так как любые выборы – это прерывание процесса, который уже начался.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета из фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что не боится роспуска облсовета, и что к следующим выборам он готов.