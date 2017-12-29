«Полномочий у нас не так много, чтобы быть не «приложением» к Николаевской ОГА», - Москаленко

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что для 100%-й независимости облсовета от облгосадминистрации нужны соответствующие полномочия.

Такое заявление она сделала в ходе своей итоговой пресс-конференции за год работы в среду, 27 декабря, комментируя слово отдельных депутатом, что областной совет превратился в «приложение» к ОГА, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- К сожалению, полномочий у нас не так много, чтобы быть, так сказать, не «приложением». Что имеется в виду: все делегированные полномочия переданы еще в 1998 году органам исполнительной власти. Все администрации в Украине получили это. Кто-то говорит, что мы работаем, как одна команда, кто-то говорит, что мы должны быть независимым органом. Но чтобы стать сегодня независимым органом на 100%, нам не хватает полномочий, мы об этом заявляли, – сказала Москаленко.