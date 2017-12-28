Глава Николаевского облсовета о скандальном Чмыре: «Необходимо повысить ответственность таких депутатов»

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко согласна с тем, что вопрос относительно поведения скандального депутата от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря стоит рассматривать на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации.

Об этом шла речь в ходе итоговой пресс-конференции Москаленко за год работы в среду, 27 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По мнению, главы облсовета Закон «О местном самоуправлении» не идеален для того, чтобы влиять на таких депутатов.

- Не хочется быть мамой для всех депутатов. Необходимо находить способы влияния, чтобы в том числе даже воспитывать и этику, и нормальное поведение, которое будет отвечать здравому смыслу, - отметила Москаленко. - Не единожды были встречи и беседы с этим депутатом, но на сегодняшний день он не посещает сессии. Думаю, нам необходимо повысить ответственность таких депутатов. А пока может быть только народный гнев и порицание. Хотя на некоторых и это не влияет.

Стоит отметить, что один раз вопрос по поведению депутата Чмыря вносился в повестку дня заседания антикоррупционной комиссии, но был снят.

За последние два года Чмырь стал фигурантом сразу нескольких скандалов.

Ранее, 14 декабря 2015 года, Чмырь заявлял о попытке его похищения группой людей в милицейской форме. После чего была обнародована аудиозапись, свидетельствующая о том, что эти «похитители» ранее пытались выбить у депутата «долг» за выполненный «заказ».

К тому же, специалисты Госфининспекции области во время ревизии возглавляемого Чмырем госпредприятия «Агрономия» обнаружили нарушения, которые привели к потерям на сумму 4 миллиона гривен. Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял, что после всех актов проверок на ГП есть все основания, чтобы отстранить Чмыря от должности.

А несколько лет назад Чмырь обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.

Как известно, 20 марта, Апелляционный суд в Николаевской области признал Чмыря виновным в совершении коррупционных правонарушений - будучи директором госпредприятия, он 14 раз подписывал договора об услугах с фирмой, принадлежащей его сыну Игорю Чмырю. При этом ему удалось избежать административного взыскания из-за окончания сроков привлечения к ответственности.