Иск экс-мэра Сенкевича на объявленный ему «импичмент» рассмотрит судья Черенкова

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Александр Сенкевич
В Центральном районом суде рассмотрение иска Александра Сенкевича об отмене решения Николаевского городского совета «О досрочном прекращении полномочий городского головы» будет рассматривать судья Наталья Черенкова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 26 декабря началось рассмотрение иска бывшего мэра Николаева Сенкевича, но с его стороны и от представителей горсовета одновременно поступили ходатайства об отводе судье Александру Чулупу. Судья Чулуп удовлетворил свой отвод. Производство передали в канцелярию для определения нового судьи.

«Согласно повторному автоматизированному распределению судебное разбирательство указанного иска Александра Сенкевича будет осуществлять судья Наталья Черенкова», – говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий. 12 октября уже экс-городской голова Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд относительно оглашенного ему «импичмента».

Тарас Леонтян

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