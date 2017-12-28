Иск экс-мэра Сенкевича на объявленный ему «импичмент» рассмотрит судья Черенкова

Александр Сенкевич В Центральном районом суде рассмотрение иска Александра Сенкевича об отмене решения Николаевского городского совета «О досрочном прекращении полномочий городского головы» будет рассматривать судья Наталья Черенкова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 26 декабря началось рассмотрение иска бывшего мэра Николаева Сенкевича, но с его стороны и от представителей горсовета одновременно поступили ходатайства об отводе судье Александру Чулупу. Судья Чулуп удовлетворил свой отвод. Производство передали в канцелярию для определения нового судьи.

«Согласно повторному автоматизированному распределению судебное разбирательство указанного иска Александра Сенкевича будет осуществлять судья Наталья Черенкова», – говорится в сообщении.