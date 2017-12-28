«Нам есть, что показать – хаос в стране», - опубликовано шуточное новогоднее поздравление от украинских политиков

Общественная организация «Чесно» представила, как выглядело бы коллективное новогоднее поздравление от Президента Украины, лидеров фракций в Верховной Раде и самых одиозных политиков, и смонтировала из их выступлений ролик.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

С Новым годом поздравляют: Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Илья Кива, Арсений Яценюк, Вадим Рабинович, Юрий Бойко и другие.

- У нас есть огромная проблема в государстве – очень много балаболов, – жалуются политики.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцев приглашают встретить Новый Год на Соборной площади.