Часть освобожденных украинских пленных подозревают в дезертирстве

Часть освобожденных украинских заложников в ходе обмена пленными 27 декабря 2017 года являются фигурантами уголовных дел о дезертирстве.

Об этом в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

Напомним, что 27 декабря возле контрольного пункта пропуска въезда-выезда «Майорское», состоялся обмен заложниками боевиков и теми, кого задержали на Донбассе украинские власти, в результате чего из рук боевиков освободили 73 украинца.

«…в числе 73 освобождаемых не все «героические герои». Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей», - сообщил Бирюков.

Он также добавил, что этих освобожденных заложников планировалось доставить в Киев отдельно, однако из-за погодных условий аэропорт Жуляны не принимал самолеты.

«На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда», - подчеркнул Бирюков.

Также, он заявил, что государство своих не бросает, не смотря ни на какие обстоятельства.

«Мы не бросаем своих. Не выбираем «качество». Не обсуждаем «обстоятельства». Если наш сидит в плену, вне зависимости от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства про любого своего гражданина. Не все у нас гладко в государстве, но над этим работали и работают», отметил советник президента Украины.

Отметим, что одним из освобожденных является судья в Донецком Апелляционном суде Эдурад Казначеев, которого похитили боевики «ДНР», когда он поехал навестить свой дом на окраине оккупированного Донецка.