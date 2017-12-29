Николаев возглавил рейтинг городов по сумме «новогодних» тендеров на одного жителя

Николаев возглавил рейтинг городов, которые потратили наибольшее количество средств на организацию новогодних праздников, включая приобретение подарков, по суммам тендерных закупок в расчете на одного человека.



Об этом свидетельствует материал Евгении Дроздовой «Сладкая жизнь. Кто под Новый год продал государству больше конфет?», опубликованный на сайте «Тexty.org.ua».

«На празднование Нового года потрачено 68 миллионов гривен бюджетных денег. Праздники - это всегда дополнительные расходы, и государственный бюджет, так же как областные и городские, не являются исключением. Мы решили посмотреть, сколько бюджетных средств идет на празднование. Для этого мы скачали из базы Prozorro все тендеры, в которых фигурирует слово «новогодний», по 2016 и 2017 годам», - говорится в начале материала.

Что касается того, сколько тратит тот или иной город на празднование Нового года в пересчете на одного жителя, то оказалось, что лидерами являются такие города, как Николаев и Полтава. Харьков и Днепр разделили третье место. А вот столица - Киев - занимает 16 позицию.

При этом Управление образования Николаевского городского совета попало на 6 место в ТОП-20 «сладкоежек» 2017 года.

Стоит отметить, что исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова в ходе пресс-конференции, которая состоялась 22 декабря, рассказала, что на новогодние сладкие подарки планировалось потратить 1,2 миллиона гривен. По словам Казаковой, она предлагала объявить единый тендер по закупке всех подарков сразу, однако начальник управления образования Анна Деркач, узнав, о ее идее, заключила договора, разбив закупки на дотендерные суммы.

- Я попросила предоставить мне, какие еще финансы были предусмотрены по бюджету на 2018 год на весь Новый год. Первое, что я попросила - показать, какая сумма денег предусмотрена на новогодние подарки. Мы все посчитали - где-то 1,2 миллиона оказалось разбито по всем: по управлению образования, культуры и так далее на приобретение подарков. Я предложила сделать открытый тендер. В том плане, что мы приглашаем компании-производителей, которые предоставляют свою продукцию, мы ее пробуем, дегустируем и определяем стандарт подарков. Не то, чтобы оно было просто подешевле, а стандарт. Через открытый суд надо было поднять все документы. Все можно было сделать. Но как только я это объявила, предупредила, Анна Ильинична провела все торги. То есть в этом году, мне это не удалось осуществить, - заявила Казакова.

Напомним, главная елка Николаева обошлась городскому бюджету почти в три миллиона гривен.