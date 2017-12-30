Наша военная роль в Украине не изменится, - министр обороны США

Военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не будет меняться.

Об этом заявил министр обороны США Джим Маттис, сообщает «Голос Америки».

- Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины, - цитирует слова Маттиса издание.

Министр обороны США также прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать Киеву.

- Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие, - заявил Маттис.

В декабре стало известно, что Государственный департамент предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощные оборонительные вооружения.

Американские СМИ со ссылкой на многочисленные источники в Госдепе также заявляли о плане президента США Дональда Трампа согласовать продажу Украине противотанковых переносных ракетных комплексов «Джавелин».

Напомним, что ранее Трамп согласился выделить Украине $350 миллионов в качестве военной помощи.