Аналитики «Стратфор» дали прогноз, как будет развиваться Украина в 2018 году

Украина проведет 2018 год в подготовке к парламентским и президентским выборам. Вполне вероятны протесты и потрясения во власти, не исключается возможность досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные американского аналитического центра «Стратфор».

Но при этом Украина не изменит своего прозападного курса, прежде всего, обусловленного войной на ее восточных территориях. Несмотря на процесс переговоров между США и Россией относительно конфликта на Донбассе, в том числе возможный прогресс в попытке разместить миротворцев ООН на оккупированных территориях, более основательного решения конфликта в 2018 году ожидать не стоит. США и западные партнеры продолжат оказывать политическую и экономическую поддержку Украине, которая одновременно будет стремиться укрепить отраслевую интеграцию с Польшей и государствами Балтии. Между тем Россия будет наращивать свою гибридную военную кампанию против Украины и ее союзников, не пренебрегая кибератаками и убийствами.

«Соседняя Молдова может начать откат своей проевропейской политики в случае победы на парламентских выборах в ноябре 2018 года пророссийских сил, связанных с Игорем Додоном, действующим президентом республики. В связи с этим аналитики прогнозируют широкие протесты до или после выборов», - отмечают аналитики.

Основные споры в политической Европе будут продолжаться между позициями двух столбов Европейского союза: поддержкой Францией увеличения государственных расходов и более сдержанной политикой расходов Германии. Италия рискует поставить под угрозу европейскую валюту и изолировать себя, там евроскептические силы после вероятной победы на весенних выборах в парламент могут начать выводить страну из зоны евро, или хотя бы шантажировать этим остальной ЕС.

В 2018 году Польша и Венгрия упорно будут защищать свою внутреннюю политику от попыток структур ЕС вмешиваться в нее, тогда как Чехия и Словакия будут продолжать более прагматичную политику компромисса с Западной Европой.

«В это время Россия будет использовать существующие трения между европейскими странами с помощью «трубопроводной» политики и пропаганды. Со своей стороны, ЕС продолжит утверждать, что снятие санкций из России возможно только после полного соблюдения мирного плана по Украине, при этом вряд ли пойдет на их расширение, ведь вопрос о санкциях уже стал предметом споров внутри Европы. В ситуации, когда изоляция России на Западе будет расти, она будет стараться распространить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Важнейшим тестом для Кремля станут президентские и региональные выборы в условиях ряда внутренних кризисов. Несмотря на официальные заявления о выходе из экономической рецессии, Россия входит в длительный период стагнации, что сопровождается банкротством банков, предприятий и региональных правительств. На политической арене Путин будет вынужден отвечать на вызовы роста прослойки недовольной оппозиционной молодежи, а также фигур президента Чечни Рамзана Кадырова и нефтяного магната Игоря Сечина», - полагают эксперты.

Китай будет заниматься в основном внутренними реформами, а именно попытками перераспределения богатства (в Китае одна из худших ситуаций в мире по неравенству доходов, где 1% владеет третью активов страны) и борьбой с загрязнением окружающей среды.

Гражданская война в Сирии не закончится в связи с прямо противоположными интересами Ирана, Турции, России и самой Сирии, прямо или косвенно участвующих в ней.

США скорее всего откажутся от превентивного удара против северокорейского ядерного оружия, который может вернуть мировую экономику в период стагнации, откуда она только начала выходить. Углубление сотрудничества между Китаем и Россией будет составлять стратегическую угрозу для США, которые начнут усиливать своих евразийских партнеров. Влияние на внешнюю политику США будет идти от споров между администрацией Дональда Трампа и Конгрессом, как в случае с вопросом снятия антироссийских санкций, когда Конгресс связал руки американскому президенту, только усилив их. Та же судьба может постигнуть попытки президента США проводить протекционистскую торговую политику. Но, как отмечают аналитики «Стратфор», Дональд Трамп имеет больше возможностей проводить личную политику, чем его предшественники, поскольку не считает себя обязанным Республиканской партии или своим советникам, что будет держать мир в напряжении от неполной ясности дальнейших шагов Белого дома.

В общем, экономическая взаимозависимость, взаимное недоверие и ненадежные гарантии безопасности будут поощрять мировых игроков постоянно балансировать между союзничеством и враждой. Такие «подвижные» отношения и определят глобальный мировой порядок в 2018 году.