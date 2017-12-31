Канада готова работать над «дорожной картой» безвиза для Украины

Правительство Канады готово к обсуждению дорожной карты, что позволит Украине со временем достичь безвизового режима.

Об этом президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод сказал в интервью «Укринформу».

«Министр иммиграции Ахмед Хусен заверил нас, что готов разработать дорожную карту безвиза. Эта дискуссия уже ведется», – заявил он. «Следует понимать, что безвиза завтра не будет, но процессы, которые приведут к нему, уже идут и мы активно над этим работаем», – сказал Грод.

Он добавил, что Канада «достаточно консервативно относится к визовым и в целом иммиграционным вопросам».

«Есть много стран, которые имеют свободную торговлю с Канадой, но не безвизовый режим. Однако, этот вопрос все же продвигается», – заверил президент КУКа.

По его убеждению, существенного прогресса в этом вопросе удастся достичь уже в обозримом будущем.

«Современный мир быстро развивается и экономические связи будут поощрять к большей либерализации», – отметил Грод.

Напомним, что в конце сентября вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной и началу переговоров о «дорожной карте» по заключению такого соглашения.