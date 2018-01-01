«Зима для любви»: в новой короткометражке Савченко побегал в яхт-хлубе и предпочел Николаев Италии

В канун Нового Года, местный политикум не упустил возможности во всей красе показать себя и поздравить николаевцев с зимними праздниками. Не стал отставать и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко: он вновь продемонстрировал тонкость своей душевной организации, что скрывается за суровой внешностью, выпустив новую короткометражку под названием «Зима».

Видеоролик губернатор традиционно опубликовал на своей страничке в Facebook, пишет издание NikLife.



«Николаевщина, поздравляю с наступающими праздниками! Помните, что каждый из вас меняет этот мир», – подписал фильм Савченко.

Две сюжетные линии слились воедино. Молодой парень, военнослужащий, поссорившись со своей женщиной, имеющую страсть к алкоголю, поехал за сыном в школу. По пути обратно, заговорившись с мальчиком, не заметил, как въехал в машину, что мирно стояла на обочине. В это же время молодая девушка Олеся, которую Савченко в своей последней короткометражке спас от самоубийства, едет в авто со своей маленькой дочерью. Расстроенная тем, что их папа,сославшись на занятость, предпочел оставить их праздновать в одиночестве, Олеся съехала на обочину, и тут же стала участницей ДТП с военным. Оставшись ждать полицейских, им пришлось встречать Новый Год вместе.

Сам же Савченко появлялся в кадре параллельно с романтичным этюдом. Он был на пробежке среди николаевских просторов и мило общался с пожилой женщиной, которая считает «Лешеньку» самым дорогим человеком. Но наиболее ярким моментом кино стало то, как менеджер области пообещал уехать ближе к морю. И, что самое интересное, не в Италию, а в Николаев!

Примечательно, что губернатор использовал в своем тексте и заповеди Матери Терезы, только слегка интерпретированные под свою биографию.

«Да, люди непоследовательны, неразумны и эгоистичны. И все же, люби их! Если ты делаешь добро, люди обвинят тебя в корысти и себялюбии. И все же, твори добро! Если тебя сопровождает успех, ты наживаешь мнимых и настоящих врагов. И все же, добивайся успеха! Добро, сделанное тобой, завтра же забудут. И все же, твори добро! Искренность и открытость сделают тебя уязвимым. И все же, будь искренним и открытым…», – подписал видео автор.

К слову, Савченко намекнул, что эти слова касаются его жизни напрямую, поставив хэштег #ктознаеттотпоймет. Также он пожелал николаевцам мира, здоровья и любви, театрально подписавшись «Ваш Алексей Савченко».