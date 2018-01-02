Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил Додона с поста президента

Игорь Додон Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Игоря Додона в связи с тем, что он отказался утвердить повторно выдвинутых премьером кандидатов на посты министров и вице-премьеров.

Такое решение Конституционный суд принял во вторник по требованию депутатов от правящей коалиции, сообщает молдавское издание «NewsMaker».

По решению суда вместо Додона кандидатов теперь утвердит временно исполняющий обязанности президента - спикер парламента или премьер-министр.

Додон отказался одобрять кандидатуры членов правительства, поскольку на его взгляд кандидаты ранее скомпрометировали себя. Суд признал претензии Додона недостаточно обоснованными. В своем окончательном решении суд признал повторный отказ Додона утверждать новых министров и вице-премьеров нарушением его конституционных обязанностей.

Додон в свою очередь заявил, что решение Конституционного суда - за пределами здравого смысла.

«Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», - прокомментировал Додон на своем Facebook.

Отметим, что по такой же процедуре в обход Додона уже был назначен министр обороны Евгений Струза. Его кандидатуру Додон перед этим отклонял дважды.

Как известно, в ноябре 2016 года во 2 туре выборов Президента Молдовы победу в гонке одержал пророссийский кандидат Игорь Додон. Сразу после выборов он пообещал, что свой первый официальный зарубежный визит совершит в Москву.

После этого на главной площади столицы Молдовы Кишинева состоялись несколько масштабных акций протеста против результатов выборов, победу на которых одержал пророссийский политик Игорь Додон.

В январе 2017 года Додон заявил, что подписание Молдовой соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано.