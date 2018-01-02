В госоператоре лотерей «М.С.Л.» открестились от николаевского игорного заведения, в котором зарезали мужчину

Игорное заведение, в котором ножом убили мужчины, действовало в Николаеве нелегально и скрывало свою деятельность под вывеской государственных лотерей «Лото маркет».

Об этом сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей «М.С.Л.».

Как известно, 1 января в одном из игорных заведений на улице Космонавтов возник конфликт в ходе которого одному из посетителей нанесли смертельное ножевое ранение. Злоумышленник сбежал и полиция сейчас устанавливает его личность и местонахождение.

«Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» не имеет никакого отношения к указанному заведению, которое маскировалось под бренд «Лото маркет». Лотереи компании «М.С.Л.» в нем не распространялись. Какие именно услуги предоставлялись в указанном заведении – неизвестно», – говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 2 января 2018 года, ни в одном из николаевских «Лото маркетов», принадлежащих «М.С.Л.», подобного инцидента зафиксировано не было.

В компании отметили, что выражают соболезнования родным погибшего и обращает внимание на то, что это уже не первый случай, когда злоумышленники, используя бренд «Лото маркет», осуществляют незаконную деятельность, в том числе - проводят запрещенные азартные игры. В компании надеются, что правоохранительные органы дадут событию соответствующую правовую оценку.