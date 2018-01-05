США не хотят, чтобы Украина направила «Джавелины» на передовую, - The Wall Street Journal

Американские официальные лица говорят, что внимательно изучают вопрос передачи Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы Javelin не использовали для наступательных операций, и чтобы они не попали к врагу.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на газету «The Wall Street Journal».

Предоставление оружия Украине может предотвратить превращение тлеющего конфликта в крупномасштабные боевые действия. Украинская армия сможет лучше защищаться в случае наступательных операций враждебных сил. В США беспокоятся, что оружие попадет в руки врага, как это произошло ранее в Украине, Грузии и Сирии.

В 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку от Дебальцево, оказалась в сепаратистско-российских руках.

Как пишет «The Wall Street Journal», представитель Вооруженных сил Украины сообщил американской стороне, что были уничтожены части радарной системы перед отступлением войск, однако это не единственный случай. Американское оборудование после агрессии российских войск против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые детали можно было приобрести даже на черном рынке в Тбилиси.

Некоторое оружие восточноевропейского происхождения, предоставленное антиправительственным бойцам в Сирии, оказалось позже в руках экстремистов «Исламского государства».

«Американские и украинские официальные лица считают очень важным то, чтобы такое оружие как Javelin не оказалось в руках сепаратистов, которые могли бы использовать его против украинских танков», - сообщает издание.

Напомним, что Государственный департамент США предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощные оборонительные вооружения.