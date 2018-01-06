Американские конгрессмены обеспокоились психическим здоровьем Трампа и обратились к специалисту

Профессор психиатрии из Йельского университета Бэнди Ли проконсультировала группу конгрессменов США о психическом здоровье американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на телеканал CNN.

В начале декабря политики провели с психиатром двухдневный брифинг. К профессору обратились 12 конгрессменов в основном из Демократической партии, но также среди них был и один республиканец, которого Ли отказалась назвать. Бэнди Ли заявила, что политики были обеспокоены «перед лицом опасности, которую представляет для страны психическая нестабильность президента».

Ли также является автором книги под названием «Опасный случай Дональда Трампа» с отзывами 27 психотерапевтов о душевном здоровье президента США. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала заявления Ли – «постыдными и смешными». Она добавила, что если бы Трамп не подходил для деятельности на посту президента, то «он бы, вероятно, и не был там, где сейчас находится».

Напомним, что ранее экс-глава предвыборного штаба Трампа сдался ФБР.