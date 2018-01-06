«О них моя бабушка сказала бы – бараны проклятые», - Подеревянский о депутатах Верховной Рады

Известный украинский писатель и поэт Лесь Подеревянский раскритиковал депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- Там, в парламенте, возможно, и не надо какой-то особой духовности и интеллектуальности. Там нужен простой ум, профессионализм. Но сейчас там просто собралось очень много людей, о которых моя бабушка сказала бы – бараны проклятые. Ну, а так, в целом, все хорошо.

- Послушайте, наше общество уж слишком заполитизировано. Именно наши политики на первых полосах – как звезды Голливуда. И, кстати, это одна из причин (у меня есть своя теория), почему в Украине нет хорошего театра… Для хорошего театра нужен интерес социума к драматургическому действию. А здесь у нас такого действия нет, поскольку интерес общества заканчивается на телевизоре, на политической жизни. Для них это и есть главный театр Украины. После того как человек насквозь пропитан этой политикой, которая из него капает, как вода из губки, он уже не будет воспринимать объективно и органически сценическое действие. Следовательно, если у нас и есть театр, то это театр – политический, - говорит митець.

Он говорит, что ему хочется покритиковать только одно в Украине – безграничный идиотизм. По его мнению, идиотизм больше всего проявляется в том, что некоторые люди просто не думают, что они делают.

- Они безответственные. Когда это просто Вася – это одно. А когда в парламенте принимают дебильные законы – это другое. И именно дебильные законы открывают путь коррупции. Рагули открывают путь такой коррупции, поскольку они не мыслят интересами государства, - думает поэт.

Напомним, что ранее он собирался составить рейтинг украинских политиков.