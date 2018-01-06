Государство покроет 1,5 миллиардов гривен долгов компаний Ахметова

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 9 января примет решение о распределении 2 миллиардов гривен между энергогенерирующими компаниями теплоэлектростанций.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Четверть суммы распределят между ПАО «Центрэнерго» (294,40 млн грн) И ОАО «Донбассэнерго» (225,79 млн грн).

Большую часть — 1,48 млрд грн — получат компании Рината Ахметова ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (374,91 млн грн), ПАО «ДТЭК Западэнерго» (744,63 млн грн), ООО «ДТЭК Востокэнерго» (360,26 млн грн), пишут Нашi грошi.

Средства предназначены для погашения задолженности, образовавшейся до 1 сентября 2017 перед ТЭС, с последующим направлением денег только на оплату по договорам на поставку угля.

Для выполнения этого решения ГП «Энергорынок» в ноябре уже взял кредит 2,00 млрд грн. в «Ощадбанке».

Для запуска этой схемы НКРЭКУ должен принять решение «Об алгоритме перечисления средств с текущего счета со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии» и «О внесении изменений в сметы ГП «Энергорынок» на 2018 год».

Они необходимы, чтобы избежать выполнения закона «Об электроэнергетике», которым определен алгоритм распределения средств «Энергорынок» для погашения долгов перед производителями э/э.

В упрощенном виде алгоритм выглядит так. Все деньги «Энергорынка» на погашение долгов должны распределяться между производителями в следующей пропорции: примерно 50% денег уходит на ТЭС, 40% — «Энергоатом», остальные 10% делится между «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», ТЭЦ и производителями «зеленой» э/э. Сначала закрывают старые долги перед производителями электроэнергии.

Планируемая же сейчас схема предполагает, что все деньги получат теплоэнергетики, то есть «Энергоатом» и все остальные не получат на погашение долгов ничего.

В обосновании решения НКРЭКУ указано, что оно принимается во исполнение распоряжения Кабинета министров от 18 октября 2017 № 776-р «О мерах по стабилизации работы энергогенерирующих компаний тепловых электростанций».

Для выполнения этого решения 25 октября правительство провело совещание под председательством Владимира Гройсмана. Минэнергоугля Игоря Насалика 3 ноября обратилось к НКРЭКУ по установлению алгоритма, а вице-премьер Владимир Кистион 28 ноября дал НКРЭКУ соответствующее поручение.

Напомним, 5 января кипрский суд заморозил активы Ахметова на $820 миллионов по делу «Укртелекома».