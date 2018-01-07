В Китае начали строить новый авианосец, который обещает стать самым мощным кораблем в истории страны

В Китае заложили новый авианосец «Тип 002», который станет мощнейшим кораблем в истории Поднебесной. Он сможет приблизиться по своему боевому потенциалу к авианосцам США.

Об этом сообщает «Naked Science» со ссылкой на «South China Morning Post».

Важным отличием корабля от остальных авианосцев КНР станет его оснащение катапультами вместо трамплина на летной палубе. Доподлинно неизвестно, какой именно тип устройства хотят выбрать китайские судостроители. Некоторые источники говорят о паровой катапульте, как на американских авианосцах типа «Нимиц». Другие утверждают об использовании электромагнитной, подобной той, которую установили на авианосце «Джеральд Р. Форд» и планируют устанавливать на других новых американских авианосцах.

В любом случае применение катапульты позволит существенно расширить боевые возможности авиационной группы корабля. По имеющимся сведениям, водоизмещение «Тип 002» составит около 80 тысяч тонн, что меньше, чем у авианосцев типа «Нимиц», но больше, чем у тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Формирование основных элементов корпуса, как ожидается, займет несколько лет: построить корабль могут к 2021 году. Конкретные сроки принятия нового авианосца обозначены не были. Очевидно, сроки могут быть не раз перенесены, ведь «Тип 002» станет не только самым большим и мощным, но также и самым сложным и дорогим китайским кораблем, что, безусловно, потребует от инженеров Поднебесной огромных усилий. Стоит, впрочем, сказать, что они уже приобрели бесценный опыт при создании «Тип 001» - первого «национального» китайского авианосца.

Он, напомним, стал первым авианосцем китайской постройки (хотя при разработке использовали решения, заимствованные у советского проекта 1143, который разработали на Черноморском судостроительном заводе). Единственный находящийся в эксплуатации авианосец КНР «Ляонин» является бывшим украинским авианесущим крейсером «Варяг» (проект 1143.6, строился в Николаеве), который был продан Китаю. Нельзя исключать, что авиационная группа «Тип 002» будет включать в себя, кроме прочего, палубные версии истребителей пятого поколения. Последнее выведет китайский флот на принципиально новый уровень.

Напомним, что ранее в Николаеве открыли первый в украинских ВМС навигационный учебный комплекс.