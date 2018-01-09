В 2018 году Россия и другие страны попытаются вмешаться в американские выборы, - глава ЦРУ

Россия и другие страны на протяжении длительного времени пытаются повлиять на выборы в Соединенных Штатов.

Об этом в эфире американского телеканала «CBS» заявил глава ЦРУ Майк Помпео, пишет «Reuters».

Он уточнил, что Россия «на протяжении десятилетий» пытается повлиять на результаты выборов в США. Следующее крупное вмешательство, по словам Помпео, запланировано на ноябрь 2018 года, когда в США состоятся выборы в Конгресс.

«Да, это продолжается десятилетиями. Меня это по-прежнему беспокоит, причем усилия не только русских, но и других. У нас есть множество врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — сказал он, не уточняя подробностей.

Помпео утверждает, что Центральное разведывательное управление выполняет функцию обеспечения безопасности и демократического характера выборов в США.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это. Поэтому мы будем работать против россиян или кого-либо еще, кто угрожает этому самому результату», – заверил он.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Россия проплатила рекламу в Facebook в ключевых для Трампа штатах на выборах.