Один из путей остановить войну - изменить «минский формат», - Кравчук

По мнению первого украинского президента Леонида Кравчука, чтобы остановить войну в Украине, нужно изменить или наполнить другим содержанием «минский формат».

Об этом он сказал в интервью "Радио Свободе" и "112 Украина".

По словам Кравчука, для прекращения войны надо сначала сесть за стол переговоров с Россией один на один.

«То, что творится на Донбассе, - это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией - что мы можем, что Россия может, что мы не можем, - ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не можем говорить, все остальные можно обсуждать. Это один из путей», - считает он.

«Второй - изменить или наполнить «минский формат» другим содержанием. Я здесь вижу или переход к «будапештскому формату», или оставить «минский», но наполнить его другими возможностями», - считает Кравчук.

Также, по его мнению, Украина должна вступить в НАТО, поскольку Россия является ее соседним государством.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что подписание Будапештского меморандума не гарантировало безопасность Украине.