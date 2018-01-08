Премьер Венгрии назвал мусульманских беженцев «захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мигранты из мусульманских стран являются мусульманскими захватчиками.

Об этом он рассказал в интервью газете Bild, передает Welt.

- Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков, - сказал он.

Орбан повторил, что Будапешт отказывается принимать беженцев в будущем. По его словам, большое количество мусульман обязательно ведет к образованию параллельного общества.

- Мы этого не хотим. И мы не хотим, чтобы нас к этому принуждали, - сказал венгерский премьер.

Отметим, что Венгрия отказывается принимать беженцев, согласно системе квот, принятой Европейским Союзом в 2015 году. Согласно соглашению, вводятся специальные квоты на прием мигрантов, которые зависят от социально-экономических показателей каждой отдельно взятой страны ЕС.

Этот механизм квот должен облегчить бремя по размещению мигрантов, которое взяли на себя Греция и Италия во время пика миграционного кризиса в 2015 году.

Восточноевропейские страны выступили против такой инициативы Брюсселя. В частности, Словакия и Венгрия подали иски в суд ЕС против временного механизма принудительного переселения лиц, ищущих убежища. Однако суд поддержал сторону Брюсселя.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт примет во внимание решение суда, однако не изменит свою позицию по отказу от мигрантов.