Депутаты не смогли собраться на сессию Николаевского горсовета, чтобы повторно рассмотреть выделение земли для отстойника АМПУ

Во вторник, 9 января, депутаты Николаевского городского совета не смогли собраться на внеочередное заседание 33-й сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее депутаты Николаевского горсовета, на месте отведенном под кладбище, выделили 35 гектаров АМПУ под строительство стоянки для грузовиков. После чего Татьяна Казакова заявила, что приостановит это решение сессии горсовета, а позднее депутаты вместе с чиновниками во время совещания сошлись во мнении, что решение, которое было принято касательно отведения земли для Администрации морских портов Украины под обустройство отстойников большегрузного транспорта, является незаконным.

В повестке дня сессии был всего один вопрос - повторное рассмотрение проекта решения о выделении Администрации морских портов Украины земельного участка для размещения там отстойника крупногабаритного транспорта.

В итоге на сессии зарегистрировалось 19 депутатов. И.о. мэра - секретарь городского совета Татьяна Казакова закрыла сессию из-за отсутствия кворума и сообщила, что заседание переносится на 19 января.