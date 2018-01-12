«Многие враги заинтересованы в дестабилизации», - Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

Об этом глава правительства заявил в интервью грузинскому "Forbes", которым он поделился в Facebook.

- Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена... И я считаю, что это преувеличено, – сказал Гройсман.

По мнению премьера, эта проблема освещается в наиболее негативном свете, для того, «чтобы Украина, вместе с ее населением в 40 миллионов человек выглядели плохо».

Кроме того, Гройсман отметил, что в значительном количестве сфер коррупция якобы уже побеждена.

- Список сфер, где процветала коррупция, очевидно сокращается, – сказал он.

В частности, среди отраслей с полностью уничтоженной коррупцией, глава правительства назвал госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.

Значительными достижениями в борьбе с коррупцией Гройсман назвал введение в эксплуатацию системы Интернет-закупок «Prozorro», децентрализацию бюджета, уравнивание государственной и коммерческой ставки на газ, покупку лекарств с помощью международных организаций.

На вопрос журналиста о том, действительно ли премьер считает коррупцию побежденной, Гройсман ответил, что она осталась в «правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги». При этом он не уточнил, какие именно услуги имел в виду.

- Поэтому чрезвычайно важно обеспечить успешную приватизацию. В рамках текущих реформ прошлой осенью мы приняли необходимое законодательство о приватизации, – добавил глава Кабмина.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, подавляющее большинство украинцев (80%) считает борьбу с коррупцией в стране неуспешной, причем 46% - полностью провальной.