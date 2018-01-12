Кабмин отменил реформу ГФС и таможни

Кабинет Министров отменил реформирование Государственной фискальной службы и таможни.

Соответствующее решение было принято правительством 11 января, передают Українські Новини.

Также отменена реформа органов налогового и таможенного контроля.

Кабинет министров отменил ранее принятые постановления о реформировании органов налогового и таможенного контроля и территориальных органов Государственной фискальной службы.

В частности, отменены постановления правительства от 29 марта и 19 июля 2017 года.

Этим же актом Кабмин отменил еще ряд своих постановлений, таких как создание Совета по вопросам стратегического развития Украины и два акта правительства, касающихся изменения целевого назначения земельного участка.

Как сообщалось, ранее министр финансов Александр Данилюк и представитель Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгман заявили о необходимости немедленного реформирования Государственной фискальной службы.

Напомним, ранее специалисты департамента по налогово-бюджетным вопросам МВФ разработали ряд рекомендаций для реформы Государственной фискальной службы.