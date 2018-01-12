«Земан - путинская шл*ха»: в Праге активистка Femen напала на президента

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Полуобнаженная активистка Femen напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, куда он приехал проголосовать. 

Об этом сообщает издание Lidovky

Отмечается, что женщина скрывалась среди журналистов, ожидавших голосования президента. В момент, когда Земан собирался отдать свой голос, активистка вскочила с места, сняла рубашку и с криком «Земан - путинская шл*ха!» бросилась на президента. Такая же фраза была написана у нее на груди.

Охранники президента задержали, а затем допросили женщину. При этом самого Земана охрана вывела Земана из комнаты, однако уже через несколько минут он вернулся.

Напомним, ранее встречу Лукашенко и Порошенко пыталась сорвать девушка из «Femen» с голой грудью.

Роман Свиридов

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