В Украине создают нового правоохранительного монстра, - нардеп о Госбюро расследований

В Украине сейчас создается новый правоохранительный монстр под названием Государственное бюро расследований, которое потом может превратиться в копию Генеральной прокуратуры.

Об этом народный депутат Мустафа Найем рассказал в эфире телеканала ZIK.

По его словам, это орган, который будет вести все досудебное следствие, прежде всего служебных преступлений, то есть работников Антикоррупционного бюро, Генпрокуратуры, Нацполиции, СБУ и других чиновников соответствующего ранга. К тому же ГБР будет расследовать преступления президента, когда он уйдет в отставку.

К сожалению, мы сейчас не имеем никаких доказательств или гарантий, что руководство ГБР, которое уже выбрано, будет привлекать общественность во время отбора кадров. Фактически они сейчас путем закрытых конкурсов могут выбирать, кого угодно, а затем вновь созданный орган может превратиться в копию Генпрокуратуры, СБУ или Нацполиции, откуда будут переведены следователи и прокуроры, – заявил Найем.

Нардеп объяснил, что делает выводы на основании того, что вышло положение о создании Общественного совета контроля ГБР и конкурсной комиссии, которая будет выбирать сотрудников ГБР.

«В этом положении указано, что глава ГБР лично решает, кого он будет включать в эту комиссию. К тому же, он не обязан включать представителей общественности в эту комиссию. Следовательно, пока это первый за последние три года орган, который будут пытаться создать без привлечения независимых наблюдателей», – отметил он.

Также Найем заверил, что уже написал запрос о том, чтобы эта ситуация была исправлена, поэтому пресс-служба и глава бюро пообещали разобраться в этом вопросе.

«Если общественность пропустит этот этап контроля, то мы получим еще одну Генпрокуратуру, просто сменив вывеску. Поэтому призываю всех активистов, юристов и неравнодушных не позволить системе самостоятельно выбирать людей, чтобы снова работать по-старому», – подчеркнул политик.

Напомним, что конкурсная комиссия по избранию директора Государственного бюро расследований решила, что его должен возглавить Роман Труба. Также правительство утвердило структуру Госбюро расследований – территориальное управление появится и в Николаеве.